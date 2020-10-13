Не жена, а мечта!

Украинский рэпер Потап, муж певицы Насти Каменских, порадовал поклонников новым фото

Как передает Politeka.net, 39-летний артист опубликовал снимок в своем микроблоге в Инстаграм.

Потап, показал, какой сюрприз ему приготовила дома Каменских.

"Приезжаешь домой, занимаешься спортом , а дома Каменских навела вот такую красоту ! Fall installation by Wifey NK 🔥😎😘🎃🎃🎃", - подписал артист снимок.

На фото Потап стоит напротив входа в дом, который украшен цветущими хризантемами и тыквами.

В Сети восхищаются еще один талантом Каменских, отмечая, что она очень красиво и уютно украсила дом.

«Не жена, а мечта!», «Класс, умничка», «Любовь – сила», «Мега», «Украшен красиво, и для бравого парня тыква то есть очень интересная информация ... (шутка)», «Любовь-морковь», «Уух, хризантемы», «Какая умничка! Хозяюшка!», «Класс! Очень красиво и по-осеннему», «Крутяк👌Настена молодчинка», «Очень красиво и уютно 👍👍👍 Настя молодец», «Вауу», «Алёша, мужик! Молодец!!!», - пишут в комментариях.

Напомним, Каменских не смогла скрыть округлившийся животик: «беременная Настя, поздравляем».

Как сообщала Politeka, трогательная жена Потапа пленила красотой в шелковой рубашке: «Каменских мечта».

Также Politeka писала, что Каменских и Потап показали, как выглядели в молодости: "Леша с волосами, а Настя..."