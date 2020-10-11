Вот это да!

Популярный украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов показался в окружении исполнительницы Насти Каменских

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Мы начинаем танцы!» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Горбунов позирует в окружении Каменских, которая решила примерить платье с экстравагантным декольте. Обе звезды ехидно заглядывают в кадр.

«Вауу», «ракета», «классные», «супер выглядите», «солнышко, выглядить отпадно», «огонь», «бомбезный снимок», - пишут пользователи сети.

До этого мы рассказывали, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, как наслаждаются компанией друг друга, на милом семейном фото

Известный украинский ведущий поделился трогательным селфи с супругой в своем Инстаграм.

На фото Горбунов позирует перед камерой в сиреневой рубашке. При этом к нему тесно прижалась его жена. Осадчая для фото выбрала ярко-желтое платье с открытыми плечами и оригинальными рукавами. При этом ее наряд выглядит не по-осеннему легким. По фото можно заметить, что на лице ведущей совсем нет косметики.

Ведущая со счастливой улыбкой обнимает своего мужа и выглядит очень довольной.

Напомним, обиженный Остапчук публично сцепился с шоу Осадчей.

Как сообщала Politeka, веселые Каменских и Осадчая с мужьями покрасовались в пестрых нарядах: "Тепленькие".

Также Politeka писала, что Осадчая показала очень редкое фото 18-летнего сына, о котором мало кто знает: "Сынок - копия...".