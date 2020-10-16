Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, не дає розслабитися своїм шанувальникам

Щодня модель, яка також є власницею бренду одягу, демонструє апетитні форми в сміливих нарядах, пише Politeka.net. Омович хвалиться шостим розміром грудей і іншими достоїнствами своєї фігури.

В одному з останніх сторіз знаменитість постала в шкіряному одязі без білизни.

Олена позувала на підлозі, наставивши камеру на дзеркало.

Знаменитість була в шкіряному піджаку, який розкрила і показала величезні груди без білизни. Принади спокусливо визирали з розстебнутого одягу.

Також модель була в чорних лосинах, які обтягнули її стрункі ніжки.

Омович такий "грізний" вигляд вирішила завершити грубими чобітьми на товстій підошві й зі шнурками - вогонь!

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, однак це і неможливо в сторіз.

Нагадаємо, Олена Омович позувала в чоботях і шортах, між якими були лямки. Зірка доповнила образ білим топом, який так і не зміг вмістити пишні груди дівчини. Олена стояла перед дзеркалом, знімала себе на телефон і показувала цю проблему. Волосся у зірки було розпущеним, а на тлі можна побачити панорамне вікно.

"Чорт візьми", - підписала зірка кадр.

Раніше повідомлялося, що Альона Омович похвалилася тонкою талією і була в коротенькому білому топі з червоними шортами на блискавці спереду.

Користувачі мережі із захопленням відреагували на спекотне фото в мережі, на якому худа модель з пружним бюстом тримає в руках ціле відерце з наггетсами в руках.

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