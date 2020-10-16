Користувачі прийшли в захват від унікального чорно-білого знімка з ще молодою Софією Ротару і її маленьким сином Русланом

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок народної артистки України в Instagram опублікували рідкісне фото. На ньому Софія Михайлівна встала на одне коліно, притискаючи до себе усміхненого сина років 6-7.

"Сьогодні чудове свято в Білорусі .... День Матері!❤️ Від щирого серця вітаю Вас, улюблена Софія Михайлівна і всіх матусь зі святом!❤️ Бажаю Величезного Щастя!", - йдеться у підписі.

Коментуючі приєдналися до привітань:

"(Рости рости великий великий... І він підріс і простягнув матері руку...) 🙌🙌🙌😍🙏"

"Клас кадр 🤗❤️"

"Ви принадність👍"

"Ви чудова мама, залишайтеся такою завжди, молодою, красивою і люблячою мамою"

В даний час між 73-річною Ротару і її 50-річним сином збереглися теплі стосунки. Нещодавно ми повідомляли, що співачка зворушливо привітала спадкоємця з ювілеєм. Артистка виклала фото в Instagram, на якому вони з Русланом постали крупним планом. І хоч очі були приховані за сонцезахисними окулярами, радісні посмішки видають їх тепло і любов один до одного.

"Мій син - найкраща пісня мого життя❣️з ювілеєм мій дорогий Руслан❣️❤️",- підписала кадр Ротару.

"Софія Михайлівна такий приклад для мене... Як потрібно і головне можливо виглядати в такому прекрасному віці... Як дівчинка... Красуня... А синові вашому здоров'я і довгого життя. 👍"; "З ювілеєм Русланчика, як ви його завжди кличете : -)"; "як же він схожий на батька!👍", - відреагували користувачі.

Нагадавши, 73-річна Софія Ротару приймає привітання, Кіркоров не стримався.

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