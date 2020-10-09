73-летняя певица София Ротару растрогала сеть сообщением о предстоящей премьере

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм исполнительницы, народная артистка анонсировала премьеру песни под названием "Сердце размером с солнце".

На фото – улыбающаяся София Ротару в белоснежном одеянии выглядит поразительно молодо для своих лет.

"Премьера ❤️", – коротко подписала снимок народная любимица.

В комментариях поклонники в один голос говорят, что с нетерпением ждут эту премьеру.

"Ждём с нетерпение!Очень ждём,дорогая наша София Михайловна! 💘❤💘 🔥😘🔥 Очень очень ждём❤️💋♥️😍💕💕🙏❤️😍Ух ты, как здорово, благо дарю, Любимая моя! ❤🙏 А Ваще сердце больше Солнца!Bellissima 👏🤗 ❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👍👍👍С ПРЕМЬЕРОЙ!!!СПАСИБО,приятно снова видеть на сцене,моя любимая София Ротару 💖💕💗💕💖Ждём. Скучаем. Любим вас! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤ Очень-очень Ждем приемьеры София Михайловна. И новых эмоций 🙌❤️❤️❤️ЛЮБИМ И ЦЕНИМ ВАС . ОГРОМНОГО ЗДОРОВЬЯ 😘 Классно👍 Премьера?) Премьера песни?😍Урааа, классно. С премьерой София Михайловна. И огромнейшее спасибо за премьеру песни Любим вас и уважаем. Спасибо огромнейшее за ваше творчество Не мучайте нас, София Михайловна, мы и так уже на пределе )) ну когда и где? Фото бомбическое! ♥️🌹🔥👏", – написали они.

Ранее мы писали о том, что хирург показал, как могли бы сейчас выглядеть Алла Пугачева и София Ротару, если бы не прибегли к пластике.

И Примадонна, и Ротару факт вмешательства хирургов отрицают, однако московский пластический хирург Амжад Аль-Юсеф уверен — работа специалиста в обоих случаях очевидна. С единственной разницей — над Ротару работал настоящий профи, передает КП.

Для сравнения, хирург показал на фото, как могли бы выглядеть Ротару и Пугачева без пластики. Разница ошеломляет — артисток за множеством морщин практически невозможно узнать.

В Сети поспешили отметить, что 71-летняя Пугачева и 73-летняя Ротару без пластики очень похожи на обычных русских бабушек, которых можно встретить в каждом дворе.

Редкое фото Софии Ротару с сестрой, братом и родителями появилось в Сети. Черно-белое фото, которое мало кто видел ранее, опубликовали на одной из фан-страниц знаменитости. На фото, Ротару, еще совсем юна, ее сперва даже трудно узнать.

Отметим, снимок для многих стал сюрпризом. В то же время кто-то отметил, что, вероятно, этот снимок печалит Софию Ротару, поскольку ее родителей уже нет на этом свете.

«Какое фото!», «Софья Михайловна наверно, когда смотрит на это фото, наверно расстраивается, что родителей нету уже!», «Впервые такое фото вижу», «Сразу видно, что все любят друг друга! Хорошая и дружная семья!», «Семейное фото, где самые близкие, любимые и дорогие сердцу родители . Память о них всегда будет внутри себя , так же как и у нас, у которых нет уже на этом свете родителей. Царствие небесное и вечная память», - пишут в комментариях.

Напомним, София Ротару родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Черновицкой области. Отцом Софии был бригадир виноградарей - Михаил Ротару, мать Александры Ивановна работала на рынке. В семье было шестеро детей, среди которых София была второй по старшинству.

Напомним, 73-летняя София Ротару принимает поздравления, Киркоров не сдержался.

Как сообщала Politeka, София Ротару забыла о возрасте и порезвилась с дружками-красавцами на природе.

Также Politeka писала, что красотка-сестра Софии Ротару сразила наповал экс-любовника Наташи Королевой.