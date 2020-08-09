Знаменитая певица София Ротару похвасталась отдыхом на природе с домашними любимцами

Она опубликовала новое фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм", передает Politeka.net.

На снимке София Ротару развалилась в гамаке на фоне густой зеленой растительности. Рядом с ней примостился пушистый белый песик, еще один остановился рядом на траве. Певица во весь рот улыбается на камеру, заложив руку за голову. Ее летний образ довершает яркое платье с разноцветными узорами.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид Софии Ротару и оставили много своих отзывов в комментариях, стоит отметить, что внучка певицы, Соня Евдокименко, не прошла мимо и поставила лайк под фото:

"Чудесная...😍"; "Какая красота!!!😍 Хорошего отдыха и ещё раз с Днём рождения!😘💖"; "Какая красавица! невероятная! 😻😻"; "О Боже! Какая Вы красивая❤️"; "Вот это красота! ❤️😍😍😍😍😍"; "Как вы прекрасны 😍😘🔥"; "Вы просто красавица😻"; "Не перестаю Вами восхищаться 😍😍😍❤️"; "Настоящая Королева!"; "🔥🔥🔥🔥 вау 😍😍😍 Вы великолепны"; "Нереальная, как всегда! 👍💐😘"; "София Михайловна вы с каждым годом все краше. Крепкого вам здоровья на долгие годы мир вашему дому и пусть счастье будет в вашей семье 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉"; "Самая красивая певица🤩 Здоровья Вам ещё на долгие годы!".

Напомним, довольный Киркоров забыл о Пугачевой, страстно прижав к себе Софию Ротару.

Как сообщала Politeka, архивные фото юной Софии Ротару слили в сеть, певицу в юности не узнать: "Ничего себе".

Также Politeka писала, что избалованная София Ротару повысила гонорары в разгар эпидемии: "Мало платите, давайте...".