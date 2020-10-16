Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала свою подружку

На фото дівчина стояла в червоній білизні, розвернувшись боком. Зірка повернула голову до об'єктиву камери, а волосся залишила розпущеним. Дівчина займається серфінгом і не соромиться демонструвати підтягнуту фігуру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Моя дитинка", - підписала фотографію Анастасія Квітко.

Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Спасибі, дитина", "стиглий персик"," солодкість краси і побачити, що ти можеш побачити, що змушує тебе відчувати себе так добре, дорогоцінно"," вона така гаряча"," дорогоцінна квітка"," Красивий і красивий актив", " Ваш друг по красі і досконалості тіла. Але я чекаю твоїх класних фото", "вона мила, у мене немає кращого друга, ніж ти", "красива посмішка, дитинко", "яка красива і симпатична жінка", "ти незвичайна".

Повідомлялося, що знаменита російська модель Анастасія Квітко показала переваги в чорному бікіні.

У чорному бікіні модель виглядала дуже спокусливо. На думку фоловерів, Настя просто народжена для таких фотосесій.

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