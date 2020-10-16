Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала свою подружку

На фото девушка стояла в красном белье, развернувшись боком. Звезда повернула голову к объективу камеры, а волосы оставила распущенными. Девушка занимается серфингом и не стесняется демонстрировать подтянутую фигуру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Моя детка", - подписала фотографию Анастасия Квитко.

Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Спасибо, детка", "Спелый персик", "Сладость красоты и увидеть, что ты можешь увидеть, что заставляет тебя чувствовать себя так хорошо, драгоценно", "Она такая горячая", "Драгоценный цветок", "Красивый и красивый актив", "Ваш друг по красоте и совершенству тела. Но я жду твоих классных фото", "Она милая, у меня нет лучшего друга, чем ты", "Красивая улыбка, детка", "Какая красивая и симпатичная женщина", "ты необыкновенная".

Сообщалось, что знаменитая российская модель Анастасия Квитко показала достоинства в черном бикини.

В черном бикини модель выглядела очень соблазнительно. По мнению фолловеров, Настя просто рождена для таких фотосессий.

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