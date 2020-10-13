Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, едва удержала формы в одежде

Популярная модель всегда выставляет напоказ свои достоинства. И это не удивительно, ведь девушка работает представителем известных брендов одежды и их онлайн-магазинов. Поэтому она постоянно показывает в Инстаграм пикантные фото, ведь также не скрывает бюст в смелых образах.

На личных фото девушка будоражит выходками разными способами. К примеру, на двух кадрах Настя залезла на стол в кожаных брюках и коротеньком белом топе с тонкими лямками. Позируя без лифчика, девушка едва скрыла бюст, так и готовый «вырваться» на свободу.

Прогнувшись в спине, Настя показала во всей красе фигуру прямо на столе:

«я все равно буду влюблен! Лол 😈; Это, безусловно, могло быть на обложке блондинок с телом. Com; она просто богиня искушения️🔥😍❤️; не надо останавливаться! Никогда! Слишком шикарная девочка, как блюда дня🤤❤️; Qué bella, con tu pantalón de piel !!! 😍🔥😘❤️🌹; Тебе не нужно ничего готовить, у меня есть ...; Ты просто супер; накормите малышку; Вкусно носить кожаные штаны🤤🤤🤤💦💦💦; люблю это чувство искушения💖👄👄; Ты действительно спустилась с небес ради меня сейчас».

Ранее мы писали, что знаменитая модель продолжает дразнить фантазию фанатов жаркими кадрами, на которых позирует в смелых образах. Так как изюминкой всех снимков Квитко являются ее формы, она их не скрывает. Чаще всего девушка подчеркивает достоинства именно кружевным бельем или же его отсутствием, прикрываясь лишь руками.

Впрочем, кадры, на которых Анастасия снимает наряд или делает вид, что собирается это сделать, становятся также одними из самых популярных. К примеру, фото, на котором Настя сняла лямки цветочного мини-платья и посветила бюстом, вызвало бурную реакцию в сети.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов