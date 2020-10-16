Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя на отдыхе

На фото Квитко позировала в закрытом купальнике с большим декольте и черным поясом снизу. Модель соблазнительно выгнулась, закинув волосы назад. Анастасия дополнила образ черными очками, сидя на большом камне на берегу моря. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Милая провокационная малышка", "Красивые поцелуи Анастасии", "Хорошее фото моя любовь", "Когда я взглянул туда, я увидел тебя с твоим величественным силуэтом и солнцем позади тебя, протягивая мне руку, чтобы поднять меня после моих поражений, и с тех пор ты стала моим оазисом в пустыне", "Выглядят совершенно потрясающе", "Несгибаемая красавица Анастасия", "Доброе утро", "как прекрасен ангел", "Красивых тоже поздравляю кошечку и красавицу", "Hy присоединяйся ко мне".

Сообщалось, что знаменитая российская модель Анастасия Квитко похвалилась формами в цветочном платье.

Кадры, на которых Анастасия снимает наряд или делает вид, что собирается это сделать, становятся также одними из самых популярных. К примеру, фото, на котором Настя сняла лямки цветочного мини-платья и посветила бюстом, вызвало бурную реакцию в сети.

Напомним, русская Кардашьян в тесных кожаных штанах "поджарила булочки" прямо на столе

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