Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя

На фото Анастасия лежала на шезлонге в крохотном бикини. Звезда не надевала бюстгальтер, можно увидеть только трусики. Красотка оставила волосы распущенными, а на кадре сделала акцент на пятой точке, которая осталась практически не прикрытой. Фото вышло соблазнительным и аппетитным, фанаты оказались в восторге. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

Фанаты поставили несколько тысяч лайков и написали комментарии:

"Омг, очень соблазнительно", "Абсолютно красиво", "Прекрасная", "Великолепные волосы", "Сладкие пузыри", "Я хочу съесть эти булочки", "Линда, дорогая, ты красивая", "Пёсель недовольный или сонный", "Супер бомба", "Дай этой собаке сидеть на Лезаке все время, он не может быть твоим ..", "Я женюсь на тебе, я люблю тебя", "Я так люблю тебя, детка", "Вкусно пахнущая, сладкая и возбуждающая пятая точка".

Сообщалось, что знаменитая российская модель Анастасия Квитко едва удержала формы в одежде.

На двух кадрах Настя залезла на стол в кожаных брюках и коротеньком белом топе с тонкими лямками. Позируя без лифчика, девушка едва скрыла бюст, так и готовый «вырваться» на свободу.

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