Відома українська співачка MARUV (Анна Корсун) показала себе і розповіла про луку

Зірка позувала в прозорій блузі і без білизни. Красуня прикрила найпікантніше чорними кружечками, а образ доповнила шкіряною спідницею, капелюхом і колготами. Образ вийшов ефектним і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Бомбічний прикид. Дорогі мадам! Моя команда підбила статистику і найчастіше мій одяг замовляють чоловіки для своїх дам, так що задумайтесь", - підписала фотографію зірка.

Фанати поставили понад 14 тисяч лайків і написали коментарі:

"Просто ідеальна", "мій кумир і ідеал", " в театр відмінний прикид!", "Агресивно", " Аня, навіщо ти так з нами??? !!!!", "Бомбічна дівчина", "як ніби у ані колись були не бомбічні наряди-завжди", " Обов'язково замовлю!!!", "Конячка потужна", "дуже красиво і стильно", " дуже красива дівчина !", "Аня, це почуття, коли ми в одному місті", "або дами з картами чоловіків", "можливо чоловіки для себе купують".

Повідомлялося, що 28-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, постала перед публікою в новому спокусливому образі.

На фотографії MARUV одяглася в чорний обтягуючий наряд, через який погляд фанатів мимоволі затримується на крутих стегнах співачки. Напівпрозора блузка дозволяє оцінити ажурний ліфчик Анни.

Нагадавши, MARUV в напівпрозорому вбранні переплюнула розпусними танцями саму Cardi B

А ще Politeka писала, що розпалена MARUV зігнулася в облягаючому боді, показавши солодкі місця

Також Politeka повідомляла, що грайлива MARUV в одному купальнику показала форми з усіх ракурсів



