Популярная украинская певица MARUV удивила откровенным танцем в полупрозрачном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

Так, красотка сперва скидывает латексный плащ, после чего начинает эффектно двигать телом под звуки Cardi B. Несмотря на то, что кадры никак не были подписаны, поклонники звезды буквально «взорвались» от увиденного.

«Неужели мы дождались этого», «прикольнее WAP я не видела», «зажигалка», «закрываем челендж, лучшу уже не будет», «разрыв всего», «огонь», «красава! Респект», «просто огонь», «я от тебя не ожидала, мать», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что MARUV показала идеальную фигуру, нарядившись в облегающее боди

На фотографиях MARUV позирует в облегающем боди и эффектных чулках, демонстрируя идеальную фигуру с разных ракурсов. При этом на голове у знаменитости виднеется кепка. Образ знаменитость решила дополнить туфлями на высоком каблуке.

«Какая же офигенная», «Воу-воу, палехче! Так и до инфаркта недалеко😨 Ну нельзя же быть настолько идеальной во всем», «ты даже не представляешь, насколько ты красивая», «горячая красотка», «Анечка, ты мечта! Преклоняюсь», «Госпожа. Хочу в рабство к вам, богиня MARUV», - пишут ее поклонники.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

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