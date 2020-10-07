Популярная украинская исполнительница MARUV показала идеальную фигуру, нарядившись в облегающее боди
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Мой любимый шмот...» - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографиях MARUV позирует в облегающем боди и эффектных чулках, демонстрируя идеальную фигуру с разных ракурсов. При этом на голове у знаменитости виднеется кепка. Образ знаменитость решила дополнить туфлями на высоком каблуке.
«Какая же офигенная», «Воу-воу, палехче! Так и до инфаркта недалеко😨 Ну нельзя же быть настолько идеальной во всем», «ты даже не представляешь, насколько ты красивая», «горячая красотка», «Анечка, ты мечта! Преклоняюсь», «Госпожа. Хочу в рабство к вам, богиня MARUV», - пишут ее поклонники.
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До этого мы писали, что MARUV поразила выходкой в алом наряде, устроив горячее выступление с подругами
Так, красотка эффектно танцует с подругами, демонстрируя лучшие части своего тела на камеру. При этом все происходящее буквально «тонет» под звуки криков и восхищения.
Сперва в кадр попадают подруги знаменитости, которые "вошли в раж", а позже - и сама красотка. Сперва она якобы "подыгрывает" им, после чего и сама пускается в пляс.
Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео
А еще Politeka писала, что MARUV в бархатном корсете показала топ лучших поз для фотосессии
Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья