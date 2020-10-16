Известная украинская певица MARUV (Анна Корсун) показала себя и рассказала о луке

Звезда позировала в прозрачной блузе и без белья. Красотка прикрыла самое пикантное черными кружочками, а образ дополнила кожаной юбкой, шляпой и колготами. Образ получился эффектным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Бомбический прикид. Дорогие мадам! Моя команда подбила статистику и чаще всего мою одежду заказывают мужчины для своих дам, так что задумайтесь", - подписала фотографию звезда.

Фанаты поставили более 14 тысяч лайков и написали комментарии:

"Просто идеальная", "Мой кумир и идеал", "В театр отличный прикид!", "Агрессивно", "Аня, зачем ты так с нами??? !!!!", "Бомбическая девушка", "Как будто у Ани когда-то были НЕ бомбические наряды - всегда", "Обязательно закажу!!!", "Лошадка мощная", "Очень красиво и стильно", "Очень красивая девчонка !", "Аня, это чувство, когда мы в одном городе", "Или дамы с картами мужей", "Возможно мужчины для себя покупают".

Сообщалось, что 28-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, предстала перед публикой в новом соблазнительном образе.

На фотографии MARUV оделась в черный обтягивающий наряд, из-за которого взгляд фанатов поневоле задерживается на крутых бедрах певицы. Полупрозрачная блузка позволяет оценить ажурный лифчик Анны.

Напомним, MARUV в полупрозрачном наряде переплюнула развратными танцами саму Cardi B

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