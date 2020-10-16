Известная украинская певица MARUV (Анна Корсун) показала себя и рассказала о луке
Звезда позировала в прозрачной блузе и без белья. Красотка прикрыла самое пикантное черными кружочками, а образ дополнила кожаной юбкой, шляпой и колготами. Образ получился эффектным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Бомбический прикид. Дорогие мадам! Моя команда подбила статистику и чаще всего мою одежду заказывают мужчины для своих дам, так что задумайтесь", - подписала фотографию звезда.
Доллар сорвался с цепи, Нацбанк поразил новым курсом валют: что теперь будет с гривной
Как выглядят Пугачева, Волочкова, Ивлеева и другие звезды "под мухой": топ захмелевших фото красоток
Седокова прижалась к красавцу-мужу, засветив свои аппетитные «булочки»: «Это цена счастья»
Фигуристая дочь Веры Брежневой примерила смелый купальник, но что-то пошло не так: "Мама заругала?"
Фанаты поставили более 14 тысяч лайков и написали комментарии:
"Просто идеальная", "Мой кумир и идеал", "В театр отличный прикид!", "Агрессивно", "Аня, зачем ты так с нами??? !!!!", "Бомбическая девушка", "Как будто у Ани когда-то были НЕ бомбические наряды - всегда", "Обязательно закажу!!!", "Лошадка мощная", "Очень красиво и стильно", "Очень красивая девчонка !", "Аня, это чувство, когда мы в одном городе", "Или дамы с картами мужей", "Возможно мужчины для себя покупают".
Сообщалось, что 28-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, предстала перед публикой в новом соблазнительном образе.
На фотографии MARUV оделась в черный обтягивающий наряд, из-за которого взгляд фанатов поневоле задерживается на крутых бедрах певицы. Полупрозрачная блузка позволяет оценить ажурный лифчик Анны.
Напомним, MARUV в полупрозрачном наряде переплюнула развратными танцами саму Cardi B
А еще Politeka писала, что разгоряченная MARUV изогнулась в облегающем боди, показав сладкие места
Также Politeka сообщала, что игривая MARUV в одном купальнике показала формы со всех ракурсов