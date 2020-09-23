Украинская певица MARUV поразила выходкой в алом наряде, устроив горячее выступление с подругами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка эффектно танцует с подругам, демонстрируя лучшие части своего тела на камеру. При этом все происходящее буквально «тонет» под звуки криков и восхищения.

Сперва в кадр попадают подруги знаменитости, которые "вошли в раж", а позже - и сама красотка. Сперва она якобы "подыгрывает" им, после чего и сама пускается в пляс.

Однако поклонников знаменитость решила избавить от возможности что-либо сказать, поскольку кадры MARUV выбросила у себя в Сторис.

До этого мы писали, что популярная исполнительница MARUV поразила смелой выходкой, показав горячие кадры со съемок клипа

«Спасибо всем моим слушателям. Sad song 1 миллион просмотров», - говорится в сообщении.

Певица также опубликовала снимки, сделанные во время съемок клипа. На них она «распустила руки» в адрес своей подруги. Та не осталась в стороне и сделала тоже самое с ней. Также певица поделилась фотографией, на которой она сидит на своем бойфренде.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

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