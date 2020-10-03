Украинская певица MARUV похвасталась роскошной фигурой в купальнике с экстремальным вырезом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на опубликованных кадрах MARUV позирует в черном купальнике в полутемной комнате, эффектно демонстрируя фигуру в разных позах.
Лицо красотка решила закрыть при помощи маски. Руки при этом она эффектно задрала к голове.
А поклонников MARUV избавила от возможности что-либо сказать, выбросив кадры в Сторис. Сама она при этом ролик никак не подписала.
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До этого мы рассказывали, что певица MARUV поразила выходкой в алом наряде, устроив горячее выступление с подругами
Так, красотка эффектно танцует с подругами, демонстрируя лучшие части своего тела на камеру. При этом все происходящее буквально «тонет» под звуки криков и восхищения.
Сперва в кадр попадают подруги знаменитости, которые "вошли в раж", а позже - и сама красотка. Сперва она якобы "подыгрывает" им, после чего и сама пускается в пляс.
Однако поклонников знаменитость решила избавить от возможности что-либо сказать, поскольку кадры MARUV выбросила у себя в Сторис.
Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео
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