Легендарна актриса і співачка Дженніфер Лопес показалася в компанії молодого і популярного співака Малума

На фото Джей Ло позувала в чорній сукні з ефектним розрізом вище стегна. Образ зірка доповнила босоніжками на великому каблуці. Поруч можна побачити Колумбійського співака Малума. Молодий чоловік сидів на великому кріслі в білих штанях, жилетці і туфлях. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Доброго ранку всім. Обкладинка Billboard з Джей Ло і Малума", - підписала зірка знімок.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Вау мама, ти виглядаєш приголомшливо, вбивця !! Поздоровляю!!! так пишаюся тобою, люблю тебе", "ніхто не гаряче тіла Джей Ло"," вир веселощів для всіх, хто дивиться на це", " Латинська сила. Гаряча Дженніфер", " Виходь за мене заміж. Малума прикид теж виглядає нормально", " Так прекрасно! Дуже сильно тебе люблю!", "Де це красиве обручку ?!", "Я так рада, що ви разом попрацювали".

Повідомлялося, що епатажна Дженніфер Лопес знає, як потрібно зустрічати ранок.

Так, Дженніфер Лопес, яка цього року відзначала 51-річчя, показала карколомний кадр, який прикрасить обкладинку синглу з колумбійським співаком Малумою.

Нагадавши, 51-річна Дженніфер Лопес затягнула пружні принади вузькою сукнею

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