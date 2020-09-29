Американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась в мини, заворожив невероятной красотой

Актриса, которой летом исполнилось 51 год, продемонстрировала шикарную фигуру в мини-платье, передает Politeka.net.

Красотка опубликовала сториз, в котором позирует под прицелом фотокамер на улице.

Звезда стояла на специальной ступени, широко расставив ножки в кроссовках.

Джей Ло надела черное мини-платье из ткани, похожей на кожу. Артистка слегка выгнулась, чтобы фигура приобрела более идеальные изгибы.

Красотка сложила руки на талию, втянув живот. Дженнифер сжала в руках свою тело, отчего фигура казалась стройнее.

Сверкающие украшения дополнили образ звезды. А красивая прическа с волнистыми прядями была немного взъерошена ветром.

Лопес смотрела вдаль, приоткрыв губы.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сториз нет такой возможности, но кто поспорит, что у певицы просто отпадная фигура.

Отметим, сейчас на страницу мировой знаменитости подписаны 132 миллиона человек.

Напомним, Дженнифер Лопес позировала в красном костюме из блесток с оголенным животом видно, что у нее очень хороший пресс и весьма стройные ноги. Образ знаменитости в алом наряде пришелся по душе всем поклонникам.

Люди восторгались стройностью актрисы.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес смогла взбудоражить не только фанатов, но и коллег. В мини-бикини звезда выглядела потрясающе, а ее кожа потрясла многих женщин, ведь Лопес выглядит моложе своего возраста лет на 20.

Пользователи сети поставили массу лайков и написали много комплиментов.

Напомним, популярная певица опозорилась на концерте, кадры конфуза.

Также мы писали, что дочь Дженнифер Лопез потрясла своим голосом.

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