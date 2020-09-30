51-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес и не думает терять "юный задор" и прятать свои роскошные формы

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в Инстаграм свежие фото, на которых предстала в соблазнительном виде.

Ярко накрашенная, с идеальной пышной укладкой Джей Ло натянула сначала бежевый, а затем темно-горичичный плащ - при этом, судя по всему, на ней больше ничего не было. Дополнили шикарный лук удачно подобранные босоножки - на одном кадре кремовые на танкетке, на другом - малиновые на шпильке.

Лопес продемонстрировала аппетитные формы: на первом фото звезда снялась в полный рост, выставив вперед свою гордость, а на втором уселась в пикантной позе - без тени смущения расставив ноги.

"Просто энергия осени. 🍂", - подписала фото Дженнифер.

Пользователи кинулись восторгаться красотой звезды: так выглядеть на свой возраст это надо еще уметь!

"Скажи мне, почему ты такая идеальная!!🥺😍"

"Эта женщина - истинное значение женственности❤️🙏"

"Никогда не старей😍🔥"

"Вы олицетворяете вечную красоту независимо от вашего возраста. Мне нравится, что вы стареете изящно и не выглядите скучно после 50 подтяжек лица, как большинство женщин вашего возраста в Голливуде"

"Лично я считаю, что вы вступаете в свои лучшие годы. Вы выглядите потрясающе... 🖤🧡🔥😎"

"Самая вкусная девушка!❤️❤️❤️"

Ранее мы сообщали, Лопес засветилась в брутальном мини. Красотка опубликовала сториз, в котором позирует под прицелом фотокамер на улице. Джей Ло надела черное платье из ткани, похожей на кожу. Для того, чтобы фигура приобрела более идеальные изгибы, звезда слегка изогнулась.

Напомним, Дженнифер Лопес в костюме из блесток обескуражила помолодевшим видом: "Нельзя не влюбиться"