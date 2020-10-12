Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес предстала в смелом платье и поразила совершенной фигурой

Артистка в свой 51 год выглядит получше некоторых молодых, пишет Politeka.net. Артистка часто занимается спортом, отчего ее тело приобрело идеальные рельефы, а также Джей Ло правильно питается.

Звезда не употребляет кофе и алкоголь, ест только свежие продукты и пьет много воды. Результаты на лицо - фигура Дженнифер достойна зависти.

В одном из своих последних сториз актриса опубликовала фото, сделанное 10 октября 2020 года.

Лопес была в облегающем платье с дерзким декольте, из которого едва ли не вываливалась грудь. Прелести соблазнительно подскочили, ведь им слишком тесно.

Тонкую талию выделил толстый пояс. А вот отдельного внимания стоят руки Дженнифер - они рельефные и накаченные. Видно, что Джей Ло не зря проводит время на тренировках.

Макияж артистки подчеркнул ее красивый взгляд, а красивые губы сияли от вспышек фотокамер.

Фото не собрало много лайков, ведь в сториз нет такой возможности. Вероятно, звезда получила массу приятных сообщений в личной переписке.

Напомним, Дженнифер Лопес с коллегами отметила первую годовщину фильма "Стриптизерши", в котором актриса сыграла одну из ключевых ролей. На своей странице в соцсети "Инстаграм" она опубликовала ролик, чтобы напомнить поклонникам о картине.

В ролике, который разместила звезда, она запечатлена в весьма откровенных нарядах в самый разгар своего вступления.

Все поклонники были восхищены гибкостью Джей Ло и написали ей много комплиментов. Некоторые признались, что пересматривали фильм именно из-за Дженнифер Лопес.

Напомним, популярная певица опозорилась на концерте, кадры конфуза.

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