Легендарная актриса и певица Дженнифер Лопес показалась в компании молодого и популярного певца Малума

На фото Джей Ло позировала в черном платье с эффектным разрезом выше бедра. Образ звезда дополнила босоножками на большом каблуке. Рядом можно увидеть колумбийского певца Малума. Молодой человек сидел на большом кресле в белых штанах, жилетке и туфлях. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброе утро всем. Обложка Billboard с Джей Ло и Малума", - подписала звезда снимок.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Вау мама, ты выглядишь потрясающе, убийца !! поздравляю !!! так горжусь тобой, люблю тебя", "Никто не горячее тела Джей Ло", "водоворот веселья для всех, кто смотрит на это", "Латинская сила. Горячая Дженнифер", "Выходи за меня замуж. Малума прикид тоже выглядит нормально", "Так прекрасно! Очень сильно тебя люблю!", "Где это красивое обручальное кольцо ?!", "Я так рада, что вы вместе поработали".

Сообщалось, что эпатажная Дженнифер Лопес знает, как нужно встречать утро.

Так, Дженнифер Лопес, которая в этом году отмечала 51-летие, показала сногсшибательный кадр, который украсит обложку сингла с колумбийским певцом Малумой.

Напомним, 51-летняя Дженнифер Лопес затянула упругие прелести узким платьем

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