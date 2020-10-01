Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес вскружила фанатам голову образом на новой съемке

Секретами красоты «вечно молодой» Дженнифер интересуется, наверное, каждая женщина. Многомиллионная аудитория Лопес удивляется каждому кадру в ее Инстаграм, так артистка без смущения демонстрирует: привлекательной можно быть в любом возрасте. На одном из своих фото Лопес подчеркнула красоту дерзким образом.

Дженнифер надела топ-корсет черного цвета, украсила зону декольте массивным колье из золота, а также уложила волосы в пышную прическу. Главной изюминкой образа Лопес стал именно макияж с акцентом на глаза. Благодаря игре света на пляже может показаться, что артистка выглядит еще моложе, чем обычно, что и отметили поклонники:

«Летнее сияние; Светящаяся богиня😍👑; Ты выглядишь оооочень потрясающе😍😍😍; Вот и все ... диета без сахара и углеводов; Может, я больше не буду есть, завидую; Совершенство !! Это так красиво ♥ ️ ♥ ️🔥🔥🔥; Моя девочка😍❤️; блин, я думаю, лето не закончилось, пока Джен не скажет, что все кончено; Я хочу так выглядеть на 51 тооооо. Ой, извини, я имею в виду 21 *** 😍😍😍 ты светишься, черт возьми; Наслаждайтесь отдыхом, а мы видом мисс😍🔥🔥».

В 51 год Дженнифер не только выглядит потрясающе, но еще и способна превзойти по красоте и состоянию кожи многих моделей. В последние годы певица — убежденный адепт здорового образа жизни. Она не пьет, не курит и даже не выпивает кофе, от которого недавно отказалась.

Мы писали, что знаменитость не ест сладости, жаренное и многие блюда с высоким содержанием жиров. Звезда предпочитает есть спаржу, брокколи, киноа и зеленые овощи в целом. При этом Лопес отказывается от диет, она намерено согласовывает режим питания с диетологом.

Много времени Лопес проводит в спортзале и результат ее стараний можно увидеть на последнем новом фото в Инстаграм знаменитости. Даже в красном костюме из блесток с оголенным животом видно, что у нее очень хороший пресс и весьма стройные ноги. Образ знаменитости в алом наряде пришелся по душе всем поклонникам, ведь сияющая Джей Ло не могла оставить их равнодушными.