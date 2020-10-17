Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе на радість фанатів

На фото Гюль показала себе в білому топі і синіх трусиках. Красуня сиділа перед дзеркалом і знімала себе на телефон. Волосся у Бахарі були розпущеними, а образ дівчина доповнила яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Кожен день я використовую льодяники", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Привіт, дитина", "Плоский животик мами", "Вбивча любов", "така краса", "милий наряд", "Бажана крива і краса", "Ти така чудово красива"," Вао, але як ти красива, шкода, що ти далеко, щоб зустрітися і запросити тебе вийти", "можна померти за тебе", " у них ноги товсті!", "Виняткова краса", "досконалість", "Привіт, найкрасивіша кішечка".

Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі, також відома приміряла стильний образ.

На одному з фото, зробленому на відпочинку, видно, що модель навмисно розстебнула кофтинку тілесного кольору, щоб показати бюст і тим самим підкреслити, що вона явно без нижньої білизни була.

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