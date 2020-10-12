Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, поделилась ярким фото с стильным образом

Модель постоянно поражает образами, которые примеряет для выхода в свет. Девушка каждый раз выбирает новую одежду, при этом неизменно делает акцент на своей фигуре благодаря глубоким декольте, обтягивающей на талии кофточкам и довольно узким юбкам с вырезами на бедрах.

Так как Бахари работает с одеждой и рекламным продвижением дизайнерской продукции, она выбирает каждый раз что-то новое. Черный короткий топ с шнуровкой на бюсте и обтягивающая мини-юбка очень выгодно показали параметры модели с нового ракурса.

Стильная брюнетка давно знает, как привлечь внимание, поэтому позировала она без лифчика, которого не видно под шнуровкой топа. Вот как реагируют в сети на пикантный кадр:

«Могу я однажды с вами увидеться; любовь приковывает тебя 🔥; Люблю короткие юбки на тебе, детка, очень сексуальная @gul_bahari 🔥; знаю, что у вас красивые глаза, а ваш смех - это жизнь, и вы замечательный человек 🙂💜 Всегда улыбайтесь; Ваша красота, преданность делу и любовь, которую вы испытываете к окружающим, заставляют вас сиять. Надеюсь, сегодня вы чувствуете себя избалованными и оцененными, принцесса; достаточно соуса😘😘😘❤️; Милая девушка 😍; Ты выглядишь красиво; такая красивая; Сексуальная бомба🔥🔥🔥🔥; Такая красивая 🔥; Такие красивые полные формы буум😍».

Ранее мы писали, что модель каждый день показывает в Стори кадры, на которых веселится в ресторанах или кафе. В основной ленте профиля Инстаграм девушка рекламирует одежду. Чтобы при этом не терять аудиторию, Гюль делает акцент на груди и выставляет ту напоказ в смелых декольте.

Однако, наибольшую популярность имеют фото, сделанные на пляже или же дома. Все дело в том, что Бахари практически не показывает себя в бикини. Поэтому каждое фото бурно обсуждается, и девушка получает сотни комментариев. На одном из таких снимков Бахари позировала в нежно-розовом бикини с аккуратными завязками и лямками. Девушка распустила волосы и нанесла на лицо привычный макияж с акцентом на пухлые губы.

Как насчет того, чтобы немного отдохнуть. 👙» - пишет Гюль под кадром.

Напомним, турецкая Кардашьян уложила на стол свои "апельсинки" в дерзком декольте

А еще Politeka писала, что турецкая Кардашьян засветила своих "подружек" в полупрозрачной блузке

Также Politeka писала, что турецкая Кардашьян лишила дара речи образом в леопардовом купальнике