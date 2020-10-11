Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, восхитила фигурой в нежно-розовом купальнике

Модель каждый день показывает в Стори кадры, на которых веселится в ресторанах или кафе. В основной ленте профиля Инстаграм девушка рекламирует одежду. Чтобы при этом не терять аудиторию, Гюль делает акцент на груди и выставляет ту напоказ в смелых декольте.

Однако, наибольшую популярность имеют фото, сделанные на пляже или же дома. Все дело в том, что Бахари практически не показывает себя в бикини. Поэтому каждое фото бурно обсуждается, и девушка получает сотни комментариев. На одном из таких снимков Бахари позировала в нежно-розовом бикини с аккуратными завязками и лямками. Девушка распустила волосы и нанесла на лицо привычный макияж с акцентом на пухлые губы.

Как насчет того, чтобы немного отдохнуть. 👙» - пишет Гюль под кадром.

Вот как реагируют в сети:

«Супер! 🔥🔥😋😋Мама миа, такая роскошная :-); Очень мило 😘💋🎟; Очень очень жарко; Изысканный вид у роскошной малышки; у тебя идеальное тело 🔥🔥🔥Потрясающе. 💋; Милая девушка 😉😘; Кукла 😻; Абсолютно великолепно 😍; Я полагаю, вы получаете сотни сообщений. Просто хочу сказать, что ты красивая; Всегда такая красотка, королева вышла поиграть💗; Привет, красавица; такая роскошная, загорелая!».

Ранее мы писали, что модель с яркой внешностью продолжает будоражить образами в социальной сети Инстаграм. Раз в несколько дней Бахари показывает новый наряд, который примеряет для отдыха в роскошном ресторане или кафе.

Так как девушка рекламирует трендовую одежду, она не повторяет свои образы. Как правило, это тесные платья с глубокими декольте и иногда с разрезами на пышных бедрах. В этот же раз модели удалось превзойти саму себя. Она надела костюм, декольте которого едва удерживало ее бюст, из-за чего кажется, что тот вот-вот выпадет.

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