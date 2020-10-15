Известная модель Гюль Бахари показала себя и рассказала о власти

На фото Гюль показалась в шикарном черном платье с прозрачными частями. Бахари эффектно выгнулась, демонстрируя в пикантном декольте пышную грудь, которая была без белья. Красотка стояла на фоне зеркала в ванной комнате, а волосы решила оставить распущенными. Образ получился очень горячим и соблазняющим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Власть движется", - подписала кадр Гюль.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Королева", "Оглушающая", "Не тот город лол", "Безумно красивая", "Ты выглядишь бомбой", "Супер соблазнительная", "Замечательный вид", "привет красавица, какой у тебя рост?", "Одержимый твоим лицом", "Прекрасная и манящая", "Красота и элегантность", "Твои глаза такие милые", "Это биография для меня", "Один из лучших, Машаллах", "Я хочу тебя‼ ️ мне нравится поза на этой картинке".

Сообщалось, что Популярная модель Гюль Бахари показала яркое фото из отдыха.

Так было и с жарким фото с курортной зоны, где отдыхала Бахари. Девушка покорила видом в черном бикини и пикантной деталью, которую засветила якобы случайно.

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