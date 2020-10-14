Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала яркоее фото из отдыха

Гюль показывает в социальной сети Инстаграм на своей странице яркие фото из отдыха. Причем на самих фото девушка не показывает лишнего и старается скрыть от любопытных глаз свою фигуру. А те фото, на которых она демонстрирует достоинства в виде исключения, сразу становятся самыми обсуждаемыми.

Так было и с жарким фото с курортной зоны, где отдыхала Бахари. Девушка покорила видом в черном бикини и пикантной деталью, которую засветила якобы случайно. Слишком сильно натянув бикини, она не смогла скрыть бюст, буквально выскользнувший снизу купальника.

Вот как реагируют в сети:

«Вы действительно красивая женщина❤️❤️; очаровательны ❤️; Вау красивая девушка; Идеальная богиня 🔥; Хароший бюст какой размер мне нравится🔥🔥; 🔥🔥 Богиня 🔥; Поцелуи❤️❤️; У тебя такие глаза, в которые хочется заглянуть и никогда не вернуться к реальности; Барби из реальной жизни, самая настоящая🔥; Так сексуально и жарко; 👑👏🏻🍑Замечательно 🍑; Вот почему все XS были распроданы все лето 🤦🏼‍♀️».

Мы также писали, что модель постоянно поражает образами, которые примеряет для выхода в свет. Девушка каждый раз выбирает новую одежду, при этом неизменно делает акцент на своей фигуре благодаря глубоким декольте, обтягивающей на талии кофточкам и довольно узким юбкам с вырезами на бедрах.

Так как Бахари работает с одеждой и рекламным продвижением дизайнерской продукции, она выбирает каждый раз что-то новое. Черный короткий топ с шнуровкой на бюсте и обтягивающая мини-юбка очень выгодно показали параметры модели с нового ракурса.

Стильная брюнетка давно знает, как привлечь внимание, поэтому позировала она без лифчика, которого не видно под шнуровкой топа. Вот как реагируют в сети на пикантный кадр.

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