Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) розбурхує свідомості шанувальників найспекотнішими образами

Зірка прославилася своїми відвертими кадрами в дорослому журналі й продовжує підтримувати свою популярність на інших майданчиках, передаває Politeka.net.

Красуня активно публікує в Instagram фото і відео у найрозпусніших образах. Так, знаменитість цього разу показала свої принади, без сорому засвітивши зайве.

Модель одягла крихітне жовте бікіні, яке навряд чи прикривало потаємні частини грудей своїми найтоншими смужками.

Зірка рухалася так, що її пишний бюст стискався і виглядав ще спокусливіше.

Сьєнега сиділа на колінах, і камера зачепила також, що вона одягла крихітні плавки-бікіні.

За дві години пост зібрав майже 5000 переглядів і багато коментарів.

Користувачі мережі були вражені досконалими формами знаменитості і написали їй масу приємних слів.

"Вау, це божественно", - написав один з користувачів мережі.

Нагадаємо, Кассандра Сьенега постала в крихітному рожевому купальнику, і зеленому парео. Модель прикрила найінтимніше крихітними клаптиками тканини. Верх був настільки малий, що ледь утримував неслухняний бюст, злегка підстрибнувши на ньому.

Модель вище натягнула бретельки трусиків. Завершували образ різні аксесуари.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьенега позувала в чорному купальнику з величезним декольте. Зірка показала пружні груди, які прямо випирали з нього. Модель розсунула ноги, а руки задерла вгору, взявшись за волосся. Дівчина спокусливо вигнулася і закрила очі від задоволення.

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