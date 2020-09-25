Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) нарядилась в белое белье с пикантными вырезами
Красотка часто участвует в жарких фотосессиях, а некоторые фото публикует в своем Инстаграм, передает Politeka.net.
Несколько часов назад модель разместила снимки в светлом белье. Тесный лифчик обтянул большую грудь, и из его пикантного выреза внизу едва не выпрыгивала грудь.
Огромные прелести выглядели так соблазнительно в столь горячем белье, тем более что лифчик отлично поддерживал бюст.
Толстые лямки маленьких трусиков модель натянула выше бедер. Плоский красивый живот также притягивал взгляд. А накаченные ножки смотрелись шикарно.
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Кассандра распустила длинные черные волосы, которые легли небольшой волной на плечах. Ее макияж был нежным - с акцентом на пышные ресницы.
"Оцените это бикини 1-10 🤍", - предложила звезда подписчикам.
За шесть часов пост собрал более 7000 лайков и много комментариев.
Пользователи сети писали комплименты жгучей брюнетки за столь сочные кадры.
"Ты, как сладкий поцелуй", - написал один из поклонников.
Напомним, Кассандра Сьенега выбрала форму распутной школьницы, в которой, обычно, снимаются актрисы фильмов для взрослых.
Модель пышную обнаженную грудь попыталась прикрыть белым топиком на пуговицах и завязкой посередине.
Чуть ниже талии держалась крохотная мини-юбка в клеточку и с белым кружевом внизу.
Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега позировала в ванной совсем без одежды и белья. В воде можно увидеть множество лепестков цветов, в которых нежилась Кассандра. Волосы модель заправила повязкой, а сама смотрела в объектив камеры.
Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" в мини-бикини устроила бесстыжее шоу на роликах
Также Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" в мини-бикини смело раздвинула ножки у бассейна
А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" едва удержала сияющий бюст в микро-бикини