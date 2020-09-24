Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) сразила наповал своими формами в одежде, чем-то напоминающую школьную форму

Модель опубликовала видео-бумеранги в своем сториз Инстаграм, позволив полюбоваться совершенной фигурой, передает Politeka.net.

Красотка в этот раз выбрала форму распутной школьницы, в которой, обычно, снимаются актрисы фильмов для взрослых - слишком жарко.

Модель пышную обнаженную грудь попыталась прикрыть белым топиком на пуговицах и завязкой посередине. Грудь торчала из-под маленького топика, едва не показываясь во всей красе.

Модель надела очки в большой оправе, а также накрасила губы ярко-красной помадой. Свои волнисты волосы Сьенега заколола, оставив у лица несколько прядей.

В другом кадре модель показала себя в полный рост в зеркало. Чуть ниже талии держалась крохотная мини-юбка в клеточку и с белым кружевом внизу. При этом длина была настолько экстремальной, что торчало белое белье.

Белые сетчатые чулки на подвязках и красные туфельки на шпильках стали отличным дополнением к образу.

Кадры не смогли собрать много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сториз нет такой возможности.

Напомним, Кассандра Сьенега с игривой подружкой позировала в одной розовой юбочке, выставив назад ягодицы.

Роскошная брюнетка распустила волосы, которые легли волнами на спине. Модель прижалась к своей жаркой подружке-блондинке щекой и бюстом.

Ранее сообщалось, Кассандра Сьенега была в полосатом бикини на веревочках. Модель выбрала купальник очень маленький, поэтому фото вышло весьма соблазнительным.

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