Известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" показала себя в необычном образе и рассказала о жизни

На фото Кассандра показалась в том, что можно назвать топом, и прозрачных трусиках. У звезды было влажное тело и она демонстрировала самые аппетитные места максимально близко. На одном фото модель показала завязанную ткань на груди, а на втором - решила его развязать. Фото вышло максимально жарким и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Жить этой прекрасной несовершенной жизнью, одна улыбка, одна ошибка, один поцелуй, один смех, один день за раз", - написала красотка.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Да, мамочка", "Это жара", "Омг", "Идеальное телосложение", "Такая классная красотка. Дымиться", "Черт. Это одни из самых сексуальных чертовых красоток на свете", "Все эти прекрасные чувственные сексуальные недостатки делают тебя такой идеальной красоткой !! Ты касаешься моего сердца и души, как никто другой ... благодаря своей сексуально несовершенной красоте ты заставляешь мою жизнь чувствовать себя осмысленно завершенной и совершенной. Так что люблю это дымящееся сияющее горячее тело, моя Богиня".

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" кокетливо расставила ножки в бесстыжем боди

А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" в крохотном белье показала жару на постели

Также Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" свела с ума сладкими объемами в образе школьницы



