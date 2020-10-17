Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, блиснула підтягнутою фігурою в модному бікіні

Дівчина активно набирає популярність завдяки своїй ефектній зовнішності і фото, якими ділиться в соціальній мережі Instagram. Вона показує, як приміряє нові образи для зйомок, які найчастіше проходять на пляжі, як веселиться на курортах і як виглядає вдома.

Кім почали порівнювати з Кім Кардашьян досить давно, варто було дівчині набрати трохи популярності в Instagram і засвітитися в декількох вдалих фотосесіях. Тепер Лі не приховує, що їй подобається подібна увага, а тому продовжує підігрівати інтерес до себе завдяки жарким кадрам.

На одному з таких фото дівчина з підтягнутою фігурою похвалилася вдалим образом в гірчичному бікіні з глибоким декольте, акуратною банданою з принтом в тон купальнику і сонцезахисними окулярами з великою оправою.

Ось як реагують на стильний образ Кім фанати:

"Я тебе люблю ❤; чуттєво розкішний вигляд; я приберу, якщо ти це зробиш; дуже гарячий образ; ніколи не знаю, що робити з руками» - Рікі Боббі😂 🤣; @kimlee робить літо ще спекотніше; на східному узбережжі зараз занадто жарко для таких фото; запаморочливий вигляд🤯 🔥 🔥 💕 😘; моя в'єтнамська красуня !!; Звідки костюм? 😍 ; Апельсин 😍так жарко🔥; я не бачу твого обличчя під цими окулярами😂 😂.. ти робиш зварювання? Або щось🤣" »

Раніше ми також писали, що Кім продовжує набирати популярність в соціальній мережі досить стрімко. Тому кожне фото дівчини постійно обговорюють, а нові образи копіюють, розпитуючи в коментарях в Instagram про одяг, яку купує модель. Дівчина не соромиться говорити про себе і показувати домашні будні.

Також Кім Лі подобається ділитися бекстейдж-кадрами з фотосесій для модних глянців і дивувати фігурою. Дівчину прозвали корейської Кардашьян, так як ефектна брюнетка володіє пишними формами і зовнішністю, дуже нагадує образ американської Кім.

На фото можна побачити струнку фігуру моделі, яку вдалося вигідно показати завдяки чорному монокіні з акуратним декольте.

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