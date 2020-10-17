Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, блеснула подтянутой фигурой в модном бикини

Девушка активно набирает популярность благодаря своей эффектной внешности и фото, которыми делится в социальной сети Инстаграм. Она показывает, как примеряет новые образы для съемок, которые чаще всего проходят на пляже, как веселится на курортах и как выглядит дома.

Ким начали сравнивать с Ким Кардашьян достаточно давно, стоило девушке набрать немного популярности в Инстаграм и засветиться в нескольких удачных фотосессиях. Теперь Ли не скрывает, что ей нравится подобное внимание, а потому продолжает подогревать интерес к себе благодаря жарким кадрам.

На одном из таких фото девушка с подтянутой фигурой похвасталась удачным образом в горчичном бикини с глубоким декольте, аккуратной банданой с принтом в тон купальнику и солнцезащитными очками с крупной оправой.

Вот как реагируют на стильный образ Ким фанаты:

«Я тебя люблю ❤; чувственно роскошный вид; я приберу, если ты это сделаешь; очень горячий образ; Никогда не знаю, что делать с руками» - Рики Бобби 😂🤣; @kimlee делает лето еще жарче; На восточном побережье сейчас слишком жарко для таких фото; Умопомрачительный вид🤯🔥🔥💕😘; моя вьетнамская красавица !!; Откуда костюм? 😍; Апельсин 😍Так жарко🔥;Я не вижу твоего лица под этими очками 😂😂 .. что ты делаешь руками, сварку? Или что-то 🤣».

Ранее мы также писали, что Ким продолжает набирать популярность в социальной сети довольно стремительно. Поэтому каждое фото девушки постоянно обсуждают, а новые образы копируют, расспрашивая в комментариях в Инстаграм об одежде, которую покупает модель. Девушка не стесняется говорить о себе и показывать домашние будни.

Также Ким Ли нравится делиться бэкстейдж-кадрами с фотосессий для модных глянцев и удивлять фигурой. Девушку прозвали корейской Кардашьян, так как эффектная брюнетка обладает пышными формами и внешностью, очень напоминающей образ американской Ким.

На фото можно увидеть стройную фигуру модели, которую удалось выгодно показать благодаря черному монокини с аккуратным декольте.

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