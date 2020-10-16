Популярна українська виконавиця Настя Каменських похвалилася новим яскравим фото
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Buenos días! 😘 П'ятниця - вже привід для радості!",- написала артистка.
На фото Каменських позує в білому купальнику, поверх якого надіта біла сорочка, що ще більше підкреслює засмагу співачки. Образ доповнюють сонцезахисні окуляри і прикраси. Артистка стоїть під пальмою і широко посміхається.
"Якщо ти під пальмою, то це вже привід для радості", "яка ви красива", "Вау", "Яке тепле фото 😊 👍 красуня♥️", "Настя, ти супер виглядаєш", - пишуть в коментарях.
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Отмметим, не змогла пройти повз яскравого фото і Надя Дорофєєва. Вона відреагувала на знімок Каменських "лайком".
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На фото Настя позувала в шортиках, білому топі і сорочці. Образ Каменських доповнила великими сережками у вухах. Красуня стояла біля входу в будинок і підняла руки вгору. На другому кадрі співачка вже відчинила сорочку і задерла одну ніжку, роблячи фото більш спокусливим.
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