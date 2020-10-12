Известная украинская певица Настя Каменских показала себя и рассказала о спорте

На фото Настя позировала в шортиках, белом топе и рубашке. Образ Каменских дополнила большими серьгами в ушах. Красотка стояла у входа в дом и подняла руки вверх. На втором кадре певица уже распахнула рубашку и задрала одну ножку, делая фото более соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Друзья! Вышла новая статья из серии материалов о моем спортивном интенсиве! В этот раз я поделилась несколькими классными упражнениями из моего комплекса - для попы и подтянутых ног.

А ещё рассказала, как полюбить спорт и приучить себя к регулярным тренировкам!", - написала звезда.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Какой интенсив? Многие вчера на Танцах видели Ваш "интенсив" на боках)", "Красоточка", "Настюха давай-давай".

Сообщалось, что Настя Каменских появилась в новом выпуске «Танців з зірками» в качестве третьей ведущей.

При этом многих смутил внешний вид артистки. В обтягивающем платье у нее довольно выразительно просматривался округлившийся животик.

В Сети Каменских заподозрили в беременности и даже начали поздравлять.

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