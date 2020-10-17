Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе і передала Привіт

На фото Сьюзі позувала в сукні з сіточки. Модель розгорнулася до камери спиною і демонструвала пишну п'яту точку. На красуні не було білизни, а волосся Кортес вирішила залишити розпущеним. Фото вийшло ефектним, адже на ньому зірка не соромилася показати найспекотніші місця. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Привіт, малятка", - підписала фотографію зірка.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чудово красиво", "Привіт, красуня, ти просто чудова" ," яке прекрасне тіло", " Ваш бізнес ... зламаний", "смачно" ," це якщо мені подобаються поцілунки, мила, я люблю тебе красиво", "красивий-красива дитина", "Ммм смачно я хочу", "моє улюблене місце", " Фантастична. Я завжди мрію про твоє ппк".

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, одягла майже невидимі трусики.

В одному з останніх постів модель постала в крихітних синіх трусиках з маленькою ланцюжок, що служила відмінною прикрасою.

Модель розпустила довге волосся, яке лягло красивою хвилею, в кінці ніби "вдаривши" по сідницях.

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