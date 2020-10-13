Каждый образ звезды все горячее

Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала свою гордость на кровати

Знаменитость постоянно выставляет напоказ свои упругие места, тем самым зарабатывая себе на жизнь, пишет Politeka.net. Модель ведет специальный сайт, где выкладывает самые откровенные фото без цензуры.

В Инстаграм Кортес выкладывает фото немного поскромнее, чтобы ее аккаунт не заблокировали.

На одном из последних снимков модель позировала на кровати, выставив назад свою пятую точку.

Кортес была в черном топике, который обтянул ее невероятные формы и в почти невидимых трусиках. Тонкие лямки последних впивались в кожу модели.

Сьюзи хвасталась упругими, накаченными ножками, форму которых заработала на тренировках.

Модель распустила длинные волосы, а лицо прикрыла телефоном, делая селфи в зеркало.

За девять часов пост собрал почти 16 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети были восхищены упругими частями тела модели, а также красивой формой ее ягодиц.

"Она мне так нравится, что я схожу с ума", - написал один из поклонников.

Напомним, Сьюзи Кортес потанцевала перед камерой, она посветила во время активных движений своей грудью и накаченными ягодицами.

Модель была в облегающем топике, из которого едва не выпрыгивал большой бюст. Красотка наклонилась к камере, едва не выронив красивый бюст и придав кадрам пикантности.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес позировала на четвереньках у бассейна. Сьюзи была в бикини из веревочек и белом топе. Волосы у модели были распущены, она смотрела прямо в объектив камеры. Девушка без стыда показывала аппетитные ягодицы и немного засветила свой бюст, который еле помещался в наряде.

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