Бразильская фитнес-модель, звезда Интернета Сьюзи Кортес собрала воедино все свои жаркие образы

Как передает Politeka.net, 30-летняя обладательница самых красивых ягодиц, победительница конкурса Miss Bum Bum выставила свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, горячая брюнетка показала "взлеты" своей карьеры на поприще мира красоты и моды.

"Она летает 💕", - подписаны кадры.

Сьюзи показала "кусочки" различных видео, принесших ей славу в Сети: эти соблазнительные образы и бесстыжие выходки не на шутку в своем время взбудоражили армию поклонников модели.

В частности, Кортес похвасталась точеными бедрами, над которыми корпела не один час в спортзале, идеальной "пятой точкой" и упругим бюстом под влажной футболкой. Кроме того, модель напомнила о своем титуле, показав запоминающиеся кадры купания в океане с ленточкой победительницы.

Пользователи взорвались комплиментами в комментариях. Правда, один из поклонников предупредиь Сьюзи, что ее карьера может скоро закончиться.

"Красивая😍"

"Влюблен в нее, летающую 🥂"

"Мамасита 😍😍 красиво❤️❤️"

"Очень хорошо😘"

"Ты классная, красивая и замечательная❤️😍 ♥ ️vc просто потрясающая ❤️😍😘❤️"

"Ваш бизнес ... скоро сломается"

"Божественная 😍💘"

"милая ты 🔥"

"Эффектная🔥🔥😍💕🌹"

"какая конфетка"

"О боже 😍"

Ранее мы сообщали, Кортес вскружила голову пикатным фото в постели. Девушка в нижнем белье распласталась на животе в горячей позе, засветив свои аппетитные прелести.

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