Бразильская фитнес-модель, звезда Интернета Сьюзи Кортес собрала воедино все свои жаркие образы
Как передает Politeka.net, 30-летняя обладательница самых красивых ягодиц, победительница конкурса Miss Bum Bum выставила свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, горячая брюнетка показала "взлеты" своей карьеры на поприще мира красоты и моды.
"Она летает 💕", - подписаны кадры.
Сьюзи показала "кусочки" различных видео, принесших ей славу в Сети: эти соблазнительные образы и бесстыжие выходки не на шутку в своем время взбудоражили армию поклонников модели.
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В частности, Кортес похвасталась точеными бедрами, над которыми корпела не один час в спортзале, идеальной "пятой точкой" и упругим бюстом под влажной футболкой. Кроме того, модель напомнила о своем титуле, показав запоминающиеся кадры купания в океане с ленточкой победительницы.
Пользователи взорвались комплиментами в комментариях. Правда, один из поклонников предупредиь Сьюзи, что ее карьера может скоро закончиться.
"Красивая😍"
"Влюблен в нее, летающую 🥂"
"Мамасита 😍😍 красиво❤️❤️"
"Очень хорошо😘"
"Ты классная, красивая и замечательная❤️😍 ♥ ️vc просто потрясающая ❤️😍😘❤️"
"Ваш бизнес ... скоро сломается"
"Божественная 😍💘"
"милая ты 🔥"
"Эффектная🔥🔥😍💕🌹"
"какая конфетка"
"О боже 😍"
Ранее мы сообщали, Кортес вскружила голову пикатным фото в постели. Девушка в нижнем белье распласталась на животе в горячей позе, засветив свои аппетитные прелести.
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