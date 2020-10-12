Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, устроила жаркие танцы перед камерой

Жгучая красотка регулярно радует поклонников кадрами, на которых хвастается своими упругими местами тела, пишет Politeka.net. Звезда любит записывать довольно смелые видео. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

В этот раз Кортес потанцевала перед камерой, она посветила во время активных движений своей грудью и накаченными ягодицами.

Модель была в облегающем топике, из которого едва не выпрыгивал большой бюст. Красотка наклонилась к камере, едва не выронив красивый бюст и придав кадрам пикантности.

Также Сьюзи была в крохотных обтягивающих трусиках, которые обтянули ее упругие ягодицы. Звезда повернулась к камере спиной, и выставила свою пятую точку, показав ее крупным планом.

Знаменитость игриво повертела ягодицами, будто при тверке.

В посте звезда рассказала, что ведет свой аккаунт в "Тик-Токе" и пригласила взглянуть другие видео в нем.

За 11 часов кадры собрали почти 90 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали много приятных сообщений звезде.

"Детка, продолжай", - написал один из поклонников.

Напомним, Сьюзи Кортес надела крохотные облегающие шортики, которые идеально подчеркнули ее упругие ягодицы и оголили "стальные", рельефные ножки.

Звезда немного выставила пятую точку назад, тем самым прибавив еще большего объема.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес показалась в розовых шортиках и топе. Красотка лежала на тренажере и качала ноги, показывая аппетитную пятую точку. Как можно заметить, упругие ягодицы звезде даются не просто так, а при тяжелых тренировках.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц поиграла с "мячиками", задрав без стыда майку

А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц задрала ногу, сверкнув упругим "орешком"

Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц предстала перед камерой сразу после душа