Известная модель Сьюзи Кортес, которую наградили титулом за самые красивые ягодицы, показала себя в жарких позах

На кадрах звезда показалась в черно-змеином купальнике и больших сапогах. Сьюзи начала активно трогать свое тело, играть с пышными "персиками" и демонстрировать пятую точку. Ролик получился очень соблазнительным и горячим, хотя некоторые моменты засветили не полную готовность в фотосессии Кортес. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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"Привет, моя любовь", - подписала кадры модель.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Мое любимое место в твоих руках", "Ты замечательная, ты сводишь меня с ума ты сказка", "Ваш бизнес .... скоро сломается", "Какая богатая надежда", "Здравствуйте, эти красивые поздравления, прекрасные", "эти тела гипнотические и сочные", "Кому повезет?", "Фантастическая. Я всегда мечтаю о твоем ппк", "Это очень провокационное видео Сьюзи".

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, надела почти невидимые трусики.

В одном из последних постов модель предстала в крохотных синих трусиках с маленькой цепочку, служившей отличным украшением.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц Сьюзи Кортес показала предел мечтаний

Также Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц в "невидимых" трусиках раскрепостилась на кровати

А еще Politeka сообщала, что хозяйка красивейших ягодиц страстно подвигала "самым соком" в крохотных шортах