Новий перерахунок пенсій чекає українців в грудні

Зміняться розміри мінімальної і максимальної пенсії (підвищення складе 57 і 570 грн відповідно), а також незначно підвищать доплати за стаж понад норму, пише «Обозреватель».

Так, з 1 грудня 2020 року мінімальну пенсію піднімуть з 1712 до 1769 грн, а максимальну – з 17 120 до 17 690 грн. Якщо зараз надбавка за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам становить 17,1 грн, то вже через кілька місяців вона збільшиться до 17,6 грн.

Варто відзначити, що українці, які зараз мають повний стаж, отримують як мінімум 2100 грн. На них фактично підвищення мінімальної пенсії не вплине, однак за рахунок зростання доплати їх виплати можуть незначно збільшитися.

Відзначимо, в 2020 році Рада прийняла два закони, згідно з якими люди старше 80 років додатково отримали не тільки доплату в 1 тис.грн, яка була надана одноразово майже 5 млн пенсіонерів, а й доплату в розмірі 500 грн на місяць до пенсії довічно.

До речі, максимальну пенсію може отримати українець з 35 роками стажу і "білою" зарплатою в розмірі близько 53 тисяч гривень.

Також, в Україні запланаровано ще два підвищення пенсій. Наступне буде в липні 2021 року - до 1854 гривень, і третій перерахунок - в грудні 2021 року до 1934 гривень.

Нагадаємо, 15 жовтня 2020 року ПФУ на пенсійні виплати спрямували 2,6 мільярда гривень. Забезпечено фінансування пенсій жовтня на загальну суму 24,5 мільярда гривень. Про це йдеться на офіційній сторінці Фонду в Facebook.

Додамо також, що Пенсійним фондом було затверджено показник середньої заробітної плати за серпень 2020 року, яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії.

Цей показник склав 6608 гривень.

Нагадаємо, витрати на пенсії різко зростуть в 2021 році, в Кабміні озвучили цифри «" на щомісячні доплати…»

Як повідомляла Politeka, названа дата нового траншу МВФ: що буде з зарплатами і пенсіями, " в кінці 2020-початку 2021 року…»

Також Politeka писала про підвищення пенсій через кілька місяців: звідки візьмуть гроші і кому з українців виплатять більше за інших.