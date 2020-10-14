Выплаты будут расти на протяжении года

В 2021 году украинцев ждет пять этапов повышения пенсии

Об этом заявили в Министерстве социальной политики, пишет Центp гpажданского мoнитopинга и кoнтpoля.

Повышение коснется практически 10 млн из 11,3 млн пенсионеров. Уже сейчас известно, что запланировано пять этапов повышения. Больше всего вырастут выплаты у пенсионеров с полным страховым стажем.

Отмечается, что первое повышение пенсий запланировано на январь 2021 года. Пенсии вырастут вместе с минимальной зарплатой. Для пенсионеров, у которых минимальная пенсия, с января она составит 2400 гривен.

Второе повышение запланировано на март. Выплаты будут проиндексированы с учетом роста зарплат и инфляции в стране.

В апреле автоматически пересчитают пенсии работающим пенсионерам.

Серьезные изменения в выплатах запланированы на июль 2021 года. Минимальная пенсия вырастет до 2600 гривен. Кроме этого, заработает президентская программа по повышению выплат украинцам с полным страховым стажем, старше 75 лет. Ожидается, что им будут доплачивать к выплатам около 400 гривен. Те же пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат по 500 гривен.

Последнее, на данный момент, повышение запланировано на декабрь. Все надбавки к пенсии пересчитают, а также повысят минимальную пенсию.

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