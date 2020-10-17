Відома модель Ебі Ретчфорд показала себе і попросила вибрати

Ебі цього разу вирішила порадувати фанатів шикарним чорним платтям, яке було частково напівпрозорим. Варто відзначити, що зона декольте і животик були відкриті в ньому. Зірка показала себе на середньому і загальному плані. Модель взялася пальчиками за бюст, щоб прикрити найпікантніше. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"1 або 2 ?! Коментар нижче! Люблю вас, хлопці", - написала Ебі під фотографією.

Фанати поставили понад 110 тисяч лайків і написали коментарі:

"Надішліть мені обидва зараз! Нова заставка, будь ласка", "ти дивовижна", " Stunner. Це можуть бути мої нові улюблені твої фото", "Ваше тіло приголомшливо", " культовий !!!!! Ти жартуєш, чи що?!", "Мої улюблені фотографії, на яких ти коли-небудь, боже, така чудова"," Я закоханий в тебе", "обидві!! Така краса", "така гаряча дитинко", "моє життя у твоїх ніг".

Повідомлялося, що відома американська модель Ебігейл Ретчфорд, яка спочатку прославилася в соцмережах, показала свої апетитні форми.

Модель лежала в сітчастих колготках з красивими стразами. Крім того, пікантності додавала Велика дірка - виріз, до того ж вона оголила "шовкові" пружні сідниці.

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