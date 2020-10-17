Известная модель Эби Рэтчфорд показала себя и попросила выбрать

Эби в этот раз решила порадовать фанатов шикарным черным платьем, которое было частично полупрозрачным. Стоит отметить, что зона декольте и животик были открыты в нем. Звезда показала себя на среднем и общем плане. Модель взялась пальчиками за бюст, чтобы прикрыть самое пикантное. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"1 или 2 ?! Комментарий ниже! Люблю вас, ребята", - написала Эби под фотографией.

Фанаты поставили более 110 тысяч лайков и написали комментарии:

"Отправьте мне оба СЕЙЧАС! Новая заставка, пожалуйста", "Ты удивительная", "Stunner. Это могут быть мои новые любимые твои фото", "Ваше тело потрясающе", "Культовый !!!!! Ты шутишь, что ли?!", "Мои любимые фотографии, на которых ты КОГДА-ЛИБО, боже, такая великолепная", "я влюблен в тебя", "Обе!! Такая красота", "Такая горячая детка", "Моя жизнь у твоих ног".

Сообщалось, что известная американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая сначала прославилась в соцсетях, показала свои аппетитные формы.

Модель лежала в сетчатых колготках с красивыми стразами. Кроме того, пикантности добавляла большая дырка - вырез, к тому же она оголила "шелковые" упругие ягодицы.

Напомним, бесстыжая Эби Рэтчфорд потянула за веревочку бикини, обнажив злачные места

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