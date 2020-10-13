Известная американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая сначала прославилась в соцсетях, похвасталась упругими местами в купальнике

Звезда редко публикует и балует своих поклонников новыми фотографиями и видео, пишет Politeka.net. Последнее время в ее сториз чаще всего стали появляться кадры роскошного дома, где она живет.

Однако вчера красотка, наконец, опубликовала свое новое фото, на котором она позирует в бассейне.

Рэтчфорд была в маленьком купальнике на тонких бретельках. Она выставила назад ягодицы, слегка выгнувшись в воде. Ее упругие формы так и притягивали взгляд.

Груди Эби почти не было видно, ведь она прикрыла ее руками.

Звезда пристально смотрела в камеру из-под пышных ресниц. Пухлые губы звезды были приоткрыты, а волосы - влажные от недавнего купания.

"Я вернулась 🥳", - написала звезда.

За пять часов пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети обрадовались новому снимку горячей брюнетки и написали ей массу приятных слов.

Напомним, Эби Рэтчфорд была в черном полупрозрачном топике. Сквозь ткань пробивались самые сокровенные детали, а немаленький вырез посередине придавал еще большей смелости образу.

"Горячая бесстыдница" также засветила тонкую талию и плоский живот. В общем, фигура просто умопомрачительная.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд прогнулась, выпятив бюст вперед и показывая его во всей красе в желтом бикини. Темные локоны модель распустила, а свой минималистичный образ она дополнила легким макияжем.

Отметим, желтый цвет купальника особенно удачно смотрелся на загорелом теле.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"