Известная американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая сначала прославилась в соцсетях, похвасталась упругими местами в купальнике
Звезда редко публикует и балует своих поклонников новыми фотографиями и видео, пишет Politeka.net. Последнее время в ее сториз чаще всего стали появляться кадры роскошного дома, где она живет.
Однако вчера красотка, наконец, опубликовала свое новое фото, на котором она позирует в бассейне.
Рэтчфорд была в маленьком купальнике на тонких бретельках. Она выставила назад ягодицы, слегка выгнувшись в воде. Ее упругие формы так и притягивали взгляд.
Груди Эби почти не было видно, ведь она прикрыла ее руками.
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Звезда пристально смотрела в камеру из-под пышных ресниц. Пухлые губы звезды были приоткрыты, а волосы - влажные от недавнего купания.
"Я вернулась 🥳", - написала звезда.
За пять часов пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети обрадовались новому снимку горячей брюнетки и написали ей массу приятных слов.
Напомним, Эби Рэтчфорд была в черном полупрозрачном топике. Сквозь ткань пробивались самые сокровенные детали, а немаленький вырез посередине придавал еще большей смелости образу.
"Горячая бесстыдница" также засветила тонкую талию и плоский живот. В общем, фигура просто умопомрачительная.
Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд прогнулась, выпятив бюст вперед и показывая его во всей красе в желтом бикини. Темные локоны модель распустила, а свой минималистичный образ она дополнила легким макияжем.
Отметим, желтый цвет купальника особенно удачно смотрелся на загорелом теле.
Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".
А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".
Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"