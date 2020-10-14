Известная американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая сначала прославилась в соцсетях, покорила формами в необычном белье

Звезда с недавних пор стала активнее публиковать посты в Инстаграм после своего затишья, пишет Politeka.net.

Несколько часов назад красотка предстала перед подписчиками в весьма откровенном нижнем белье из черных полосочек. Тонкие линии прикрывали лишь самое интимное, оплетая красивое тело.

Необычный лифчик держался на бретельках из цепей. Лифчик представлял собой толстую полоску, которая скрывала самые интимные части тела и тонкую полосочку внизу.

На тонкую талию Рэтчфорд надела подвязки для чулков с железными вставками.

Крохотные трусики едва ли что-то скрывали от глаз, что прибавляло образу большей интриги.

Модель стояла, распустив длинные шелковые волосы. Она приоткрыла пухлые губы и пристально смотрела в камеру.

"Поскольку IG удалил это фото 🤔", - написала модель.

За шесть часов пост собрал около 60 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи были в невероятном восторге от увиденного и написали звезде много приятного.

"Настоящая госпожа", - написал один из поклонников.

Напомним, Эби Рэтчфорд позировала в бассейне.

Звезда была в маленьком купальнике на тонких бретельках. Она выставила назад ягодицы, слегка выгнувшись в воде. Ее упругие формы так и притягивали взгляд.

Груди Эби почти не было видно, ведь она прикрыла ее руками.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд предстала в белом кружевном образе с аккуратной вышивкой на тонких лямках и с мокрыми волосами она выглядела очень соблазнительно. За этот смелый образ модель получила много приятных сообщений.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"