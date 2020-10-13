Известная модель Эбигейл Рэтчфорд показала себя в необычном соблазнительном образе

На кадрах Эби позировала в пушистом прозрачном халате. Звезда не закрыла ним тело, а белье решила не надевать, поэтому можно увидеть пышную грудь Рэтчфорд. Модель без стыда демонстрировала себя, дополнив образ эффектной прической. Фото вышло очень интересным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Думаю, была одной из наших первых гламурных Эби Рэтчфорд", - подписана фотография.

Фанаты не ставили под кадром лайки и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "Ускоряет сердце, злодейка".

Сообщалось, что одна из самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников Эби Рэтчфорд показала пикантную фотосессию.

Эби примерила одну из своих любимых вещей – черную шубку, которую надела прямо на голое тело.

Мы писали, что известная модель Эбигейл Рэтчфорд заворожила формами в непристойном мини-платье.

Блестящее платье имело необычный крой. Тонкая ткань прикрыла грудь без белья. Соблазнительное декольте привлекало взгляд. Бюст соблазнительно выпирал.

Наряд держался на тонких цепочках, скрепляющихся на затылке. А сзади спина и ягодицы были полностью обнаженными.

Напомним, Эби Рэтчфорд в мокрой майке без белья засветила лишнее, горячие кадры

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