Співачка Наталія Могилевська похвалилася, що її нові знімки в черговий раз потрапили в глянець

Про це зірка розповіла у своєму Instagram.

Так, українська зірка показала шанувальникам свою найкращу "подружку-брюнетку", з якою проводить вільний час.

За словами Наталії Могилевської, вона зі своїм собакою брали участь у фотосесії, знімки з якої потрапили в глянцевий журнал.

"Кого більше любите-кішок або собак? Розкажіть чому? Хто ще не знайомий, моя найкраща подружка брюнетка. Зробили спільний фотосет і відразу потрапили в глянець. Зовсім скоро ще одне нове інтерв'ю і мімімішні фотки! Чекаєте?",- підписала вона фото зі своєю "кращою подружкою".

Шанувальники підтримали розмову і розповіли про свої уподобання серед тварин.

"У мене є і коти і собаки, і здається я їх люблю однаково", "Якщо жінка любить кішок, їй забезпечена любов чоловіка, жінка яка любить більше собак проблеми з чоловіком, але удача в грошах", "всіх люблю хвостатих", "Собак. Але вдома кіт через брак часу", "Я не поділяю любов кішок і собак, Якщо любиш тварину, ти любиш всіх тварин, в тому числі і кішок і собак", - написали вони в коментарях під новим знімком Могилевської.

Раніше ми розповідали, як Наталя Могилевська відправляє чоловіків в нокдаун.

На своєму новому знімку Наталя показала себе в чорному вбранні. Зірка одягла на одну руку боксерську рукавичку. Красуня дивилася прямо в об'єктив камери. Волосся було у Могилевської розпущене, а образ доповнила співачка прикрасою на шиї.

Новий образ сподобався шанувальникам, через що вони засипали зірку захопленими коментарями.

Нагадавши, Могилевська раптово заговорила про пластику, здивувавши зовнішнім виглядом

А ще Politeka писала, як Могилевська запалила з Дорофєєвою і зірками "Квартал 95" і вразила зверненням

Також Politeka повідомляла, як помолоділа Могилевська в одному халаті зачарувала зовнішнім виглядом