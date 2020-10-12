Популярная украинская певица Наталья Могилевская озадачила поклонников словами о пластических операциях

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«До сих пор мне удавалось выглядеть естественно и хорошо без пластических операций, но говорят сейчас технологии шагнули очень сильно вперед. Пластические операции без швов, потрясающие аппаратные методы. Что вы об этом думаете, что вы об этом знаете?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Могилевская позирует полубоком в белой майке, даря поклонникам идеальную улыбку.

«Не превращайтесь в Билык!", "Вы и без пластических операций шикарно выглядите», «Нееет, я почему-то не верю, что можно реально чего-то добиться и без последствий. Обязательно что-то натворят или побочка после вылезет😐 Вы так хороши без этого. Думаю не стоит рисковать, здоровье дороже. Вас любят и ценят такой, какая вы есть», «вы и так шикарная», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, Наталья Могилевская показала, как веселится в компании звезд Студии «Квартал 95» и Нади Дорофеевой

Могилевская приняла участие в съемках популярной юмористической программы «Лига Смеха». На съемках ей предстояло взаимодействовать с известными комиками и другими знаменитостями.

Напомним, Влад Яма рассказал, как попал на телевидение после кастинга с Могилевской.

Как сообщала Politeka, помолодевшая Могилевская в одном халате очаровала внешним видом.

Также Politeka писала, что Могилевская разглеглась в соблазнительной позе и свела с ума сверкающим декольте.