Популярная украинская певица Наталья Могилевская озадачила поклонников словами о пластических операциях
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«До сих пор мне удавалось выглядеть естественно и хорошо без пластических операций, но говорят сейчас технологии шагнули очень сильно вперед. Пластические операции без швов, потрясающие аппаратные методы. Что вы об этом думаете, что вы об этом знаете?» - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Могилевская позирует полубоком в белой майке, даря поклонникам идеальную улыбку.
«Не превращайтесь в Билык!", "Вы и без пластических операций шикарно выглядите», «Нееет, я почему-то не верю, что можно реально чего-то добиться и без последствий. Обязательно что-то натворят или побочка после вылезет😐 Вы так хороши без этого. Думаю не стоит рисковать, здоровье дороже. Вас любят и ценят такой, какая вы есть», «вы и так шикарная», - пишут ее поклонники.
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Могилевская приняла участие в съемках популярной юмористической программы «Лига Смеха». На съемках ей предстояло взаимодействовать с известными комиками и другими знаменитостями.
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